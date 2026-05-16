Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Die nächste Horoskop -Woche brodelt vor Leidenschaft. In welchen Lebensbereichen Schütze-Geborene Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, verrät das Wochenhoroskop für Schütze vom 18.5. bis 24.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Ein netter Besuch wird Dich überraschen und frischen Wind in Deinen Alltag bringen. Freue Dich darüber und nimm das Gute an. Man sucht Deine Nähe, und das gefällt Dir sehr. Lasse es zu und genieße den Moment inniger Verbundenheit. Wer Dein Herz erobern will, braucht Humor und Unterhaltungstalent. Kleine Störungen im Liebesleben sind möglich, bewahre trotzdem die Ruhe.

Gesundheit und Fitness

Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Deshalb solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und etwas für Deine Fitness tun. Atemübungen helfen Dir dabei, fit und konzentriert zu bleiben. Dein Rücken ist verspannt, was zu Kopfschmerzen führen kann. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu langweilig erscheint, dann gehe doch einfach mal tanzen.

Beruf und Finanzen

Denke gut über die Konsequenzen nach, bevor Du Dich mit Deinem Chef anlegst. Warte erst einmal ab, wie sich eine Situation entwickelt, bald erfährst Du mehr. Am Arbeitsplatz überraschst Du mit einer Leistung, die man Dir vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Darauf kannst Du stolz sein! Kreativ, klug und geduldig bewegst Du Dich durch Deinen beruflichen Alltag.