Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Laut Wochenhoroskop für Schütze vom 11.5. bis 17.5.2026 steigen die Chancen auf beruflichen Erfolg. Geht es in der Liebe und Gesundheit in der nächsten Horoskop -Woche genauso rosig zu? Die Sterne und andere Himmelskörper verraten Dir mehr zum Schicksal von Schütze.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich mit Fingerspitzengefühl an einen lieben Mitmenschen herantasten, sonst könntest Du etwas zerstören. Setze Dein Liebesglück bloß nicht für ein Strohfeuer aufs Spiel. Disharmonien drohen – ziehe Dich ja nicht in einen Schmollwinkel zurück. Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Schatz und erlebst eine traumhafte Zeit.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Lege mehr Wert darauf, Deinen Kreislauf stabil zu halten. Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke. Nichts übertreiben! Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten.

Beruf und Finanzen

Nerve Deine Kollegen nicht mit Deinen ständigen Nörgeleien. Es kommt etwas auf Dich zu, dem Du nicht gewachsen bist. Probleme mit dem Chef? Ziehe einen Schlussstrich und gehe bedenkenlos auf ihn zu. Du wirst sehen, es zahlt sich aus! Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Das ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast.