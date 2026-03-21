Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 23.3. bis 29.3.2026 weiht Dich in die Geheimnisse Deiner Zukunft ein. Die Sterne verraten Dir, was das Liebesleben macht und welche Ziele alle vom Sternzeichen Schütze in der nächsten Horoskop -Woche verfolgen sollten.

Liebe und Partnerschaft

Wo immer sich Beziehungen zu einer Einbahnstraße entwickelt haben, solltest Du jetzt handeln. Du solltest Dich wieder einmal mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Besonders Singles sind angesprochen, es könnte der ganz große Fang dabei sein. Du verfügst über klare, starke und positive Gefühle, die manchmal fast überschäumen wollen. Das gibt auch anderen Menschen innere Sicherheit. Eine Einladung reizt Dich ungemein, denke aber auch an die Folgen.

Gesundheit und Fitness

Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen. Stärke Deine Körperabwehr. Du fühlst Dich schlapp und kraftlos, gehe der Sache auf den Grund.

Beruf und Finanzen

Du gehst mit voller Power an eine komplizierte Aufgabe heran. Der Chef bemerkt es und wird Dir ein Angebot machen. Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich gut darzustellen. Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt zwar noch auf sich warten, aber sie kommt. Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung.