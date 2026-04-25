Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

Ist die nächste Horoskop -Woche für Schütze eine gute Zeit für einen Neuanfang oder gilt es, erstmal Altlasten über Bord zu werfen? Was die Sterne in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dein Schicksal bereithalten, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 27.4. bis 3.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst einen Überschwang an Gefühlen; Lachen und Tränen liegen sehr eng beieinander. Meist zeigst Du Dich von Deiner besten Seite. Wer in Deinen Augen bestehen kann, muss viele Qualitäten aufweisen. Harmonie in der Partnerschaft gibt Dir Kraft für neue Taten. Nur das, was Du bereit bist zu geben, kann auch wieder zu Dir zurückkommen.

Gesundheit und Fitness

Du hast Deine guten Vorsätze, endlich etwas für Deine Gesundheit zu tun, längst wieder vergessen. Was soll's – man darf auch mal schwach werden. Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Warte ab, in den nächsten Tagen bist Du sehr ausgeglichen.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich wegen kleiner Startschwierigkeiten nicht entmutigen. Ein beruflicher und finanzieller Aufschwung ist in Sichtweite! Die Zeit für den großen beruflichen Auftritt ist noch nicht gekommen. Bescheidenheit ist eher gefragt als Dein manchmal massives Loslegen. Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen.