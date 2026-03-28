Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Wenn Du Dich in der nächsten Horoskop -Woche nicht ganz auf der Höhe fühlst, dann mache Dir nichts draus. Laut dem gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 30.3. bis 5.4.2026 hat dieses Sternzeichen mit einer kleinen Flaute zu kämpfen. Jetzt ist Geduld gefragt, dann wird es auch bald wieder bergauf gehen.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich zurzeit rarmachen und Deinen Schatz atmen lassen. Du bist jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Lasse Dich nicht durch innere Ungeduld und äußere Hektik noch mehr verunsichern. So schön kann Liebe sein – Du empfindest immer tiefer und intensiver. Du sehnst Dich nach Gemütlichkeit und liebevoller Fürsorge.

Gesundheit und Fitness

Nutze Deine Freizeit zum Auftanken und nicht zum Auspowern. Du bist endlich wieder entspannt. Lehne Dich zurück, atme tief durch und genieße diesen herrlichen, sorgenfreien Augenblick. Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen.

Beruf und Finanzen

Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen so richtig Spaß. Man schätzt Deinen stillen und bescheidenen Charakter. Zeige doch einmal, welch starker Ehrgeiz dahinter steckt, und trumpfe richtig auf. Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Schöne Konstellationen zaubern Schwung in die Liebe. Du brauchst jetzt Freiraum und willst endlich wieder verspielt sein.