Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

In der nächsten Horoskop -Woche profitiert Schütze im Beruf von einem messerscharfen Verstand und im Liebesleben von Einfühlungsvermögen. Was in Deiner aktuellen Lebenssituation laut Astrologie besonders wichtig ist, verrät Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 25.5. bis 31.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

An Deinem Schatz kommen unentdeckte Dinge zum Vorschein. Werde jetzt aktiv und öffne dem Glück die Tür! Mit dem Liebesplaneten an Deiner Seite kann da nicht viel schiefgehen. Wenn Dich jemand an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben. Lügen haben nämlich kurze Beine. Man wartet darauf, dass Du endlich etwas mehr auftaust. Was hält Dich zurück? Zeige Deinen wahren Kern und bringe die Sache auf den Punkt!

Gesundheit und Fitness

Verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen und schränke Deine Genussgifte ein. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich dann wohlfühlst. Nutze Deine Freizeit zum Auftanken und nicht zum Auspowern. Du solltest viel in Bewegung bleiben, auch wenn Du wenig Zeit hast. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst.

Beruf und Finanzen

Du drückst Dich zwar vor lästiger Arbeit, bist aber trotzdem beliebt bei Kollegen. Man versucht, Dich aufs Glatteis zu führen. Plaudere keine Geheimnisse aus. Eine chancenreiche Zeit erwartet Dich, wenn Du Dich anpasst. Das wird Dir nicht sehr leicht fallen, da Du doch meist alles selbst bestimmen willst. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Das wird Dir die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken.