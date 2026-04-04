Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

Wenn Du Dich in der nächsten Horoskop -Woche nicht ganz auf der Höhe fühlst, dann mache Dir nichts draus. Laut dem Wochenhoroskop für Schütze vom 6.4. bis 12.4.2026 hat Dein Sternzeichen mit einer kleinen Flaute zu kämpfen. Jetzt ist Geduld gefragt, dann wird es auch bald wieder bergauf gehen.

Liebe und Partnerschaft

Die großen Planeten weisen zwar auf eine sichere Beziehung hin, aber durch Launen und Härte könntest Du dort etwas kaputt machen. Deine Partnerschaft geht Dir über alles, damit punktest Du so richtig. Eine Welle von Spontanität und Lebendigkeit trägt Dich. Aus dieser tiefen Gefühlsebene heraus kannst Du viel Spaß und Freude erleben. Du brauchst einen Herzensmenschen, auf den Du Dich verlassen kannst.

Gesundheit und Fitness

Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus. Habe den Mut, Dich offen über Deinen Frust auszusprechen, das schafft Erleichterung. Wenn Du Dich dieser Tage lustlos fühlst, versuche Dich trotzdem aufzuraffen. Du wirst bald wieder eine Besserung verspüren. Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen.

Beruf und Finanzen

Du bist voller Power und niemand stellt sich Dir in diesen Tagen in den Weg. Du läufst allerdings Gefahr, mit Deinem Ungestüm anzuecken. Verteidige Deinen Standpunkt und lasse Dich nicht unterbuttern. Eine Herausforderung im Job lässt Deine Karriere glänzen und bringt viel Lob. Du entwickelst einen ausgesprochen guten Sinn für alles Praktische und brillierst durch logisches Denken.