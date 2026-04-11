Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Denkst Du in der nächsten Horoskop -Woche nur an Dich? Brillierst Du am Arbeitsplatz? Was sagt das wöchentliche Liebesorakel? Im Wochenhoroskop für Schütze vom 13.4. bis 19.4.2026 erfährst Du, welche spannenden Infos die Sterne über Dein Sternzeichen haben.

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst immer sehr kontrolliert und bist nicht ganz frei von Vorteilsdenken. Überhaupt werden Liebe und Gefühle sehr nüchtern angegangen. Je zurückhaltender Du bist, umso mehr erregst Du Aufmerksamkeit. Als betrogener Part solltest Du Dich jetzt nicht scheuen, Deine Unzufriedenheit oder Dein Verletztsein zu zeigen, auch wenn es Dir zuwider ist. Du kannst nicht alles haben, was Du Dir wünschst. Manchmal musst auch Du auf etwas verzichten. Mache andere nicht dafür verantwortlich.

Gesundheit und Fitness

Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Körper und Geist sind ausbalanciert und kraftvoll. Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Tue doch endlich was für Dich! Wie wäre es mit ein bisschen Stretching?

Beruf und Finanzen

Du hast einen ausgesprochen guten Spürsinn für Geschäfte. Handle aber nicht voreilig, sondern warte ab, es lohnt sich. Ein berufliches Hoch kündigt sich an, nutze die Chance! Du schüttelst die Ideen jetzt geradezu aus dem Ärmel, leicht und locker gehen Dir die Dinge von der Hand. Deine Kollegen bewundern Dein Können. Du bist aktiv und erhebst einen gewissen Führungsanspruch.