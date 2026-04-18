Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

In manchen Lebensbereichen benötigen Frau und Mann im Sternzeichen Schütze vielleicht kosmische Hilfe von den Himmelskörpern, um in der nächsten Horoskop -Woche die richtigen Lebensentscheidungen treffen zu können. Wage Dich auf den Pfad der Sterne und erfahre im Wochenhoroskop für Schütze vom 20.4. bis 26.4.2026, was es zu Liebe, Geld und Beruf zu sagen gibt.

Liebe und Partnerschaft

Mache Deinen Schatz nicht grundlos eifersüchtig. Er leidet sowieso schon unter Deinen undurchsichtigen Machenschaften. Übertreibe nicht. Heute kannst Du ein paar Stunden gemeinsam mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Nicht warten, mache selbst den ersten Schritt! Überrasche Deinen Partner oder Deine Partnerin mit einer kleinen Aufmerksamkeit! Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche, das solltest Du überdenken.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend.

Beruf und Finanzen

Du gibst nicht auf, bis Du endlich erreicht hast, was Du willst. Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können. Immer wieder stößt Du auf Gegenwehr, Widerstand oder Kritik, egal, was Du vorhast und vorschlägst. Man erkennt Deine Fähigkeiten noch nicht. Anstrengende Tage im Job, die Konkurrenz schläft nicht.