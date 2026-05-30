Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

Die nächste Horoskop -Woche steckt für Schütze voller Flirtchancen. Was Du sonst noch in Sachen Gesundheit und Beruf beachten solltest, erfährst Du im Wochenhoroskop für Schütze vom 1.6. bis 7.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Rechne nicht mit der großen Erfüllung des Lebens, das dauert noch. Du nutzt genau den richtigen Zeitpunkt für eine längst fällige Aussprache. Besonders in Liebesbeziehungen kann alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Sorgen und Belange Deines Schatzes hast. Power, Bewegungsdrang und eine große Portion Leidenschaft machen aus Dir einen begehrten Menschen. Jetzt kommt Deine Stunde!

Gesundheit und Fitness

Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Es empfiehlt sich, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport. Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken!

Beruf und Finanzen

Es besteht für Dich eine große Chance, Gruppen zu führen oder anders Einfluss auf Menschen zu gewinnen. Nutze das auf positive Weise. Während Kreative mit brillanten Ideen neue Trends setzen, suchen Kleinkrämer das Haar in der Suppe, um Unruhe zu stiften. Zu wem zählst Du Dich? Im Moment willst Du mal wieder Deinen starken Drang nach Freiheit ausleben. Was immer Du auch planst, lasse Dich nicht aufhalten, es geht bergauf. Alles läuft in Deinem Sinne und allen Widerständen trotzt Du beharrlich.