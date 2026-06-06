Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

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Wochenhoroskop Schütze vom 8.6. bis 14.6.2026 | Horoskop der KW 24: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Überdenke voreilige Worte, das hat auch geschäftliche Konsequenzen! Das Wochenhoroskop für Schütze vom 8.6. bis 14.6.2026 verrät Dir, wie Du in der nächsten Horoskop-Woche doch noch auf einen Erfolg zusteuern kannst.

Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 8.6. bis 14.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 8.6. bis 14.6.2026.  © 123rf.com/klim2011

Nach dem Schütze-Wochenhoroskop warten noch weitere Sternorakel auf Dich:

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Wochenhoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.

Liebe und Partnerschaft

Ein frecher Flirt kann zu einem gewagten Spiel mit dem Feuer werden. Wenn Du meinst, Du durchschaust Deinen Schatz, bist Du auf dem Holzweg. Verringere Deinen Stress und wechsle die Fronten. Verführe Deinen Herzensmenschen lieber raffiniert zu wirklich heißen Liebesspielen. Nutze Deine Ausgeglichenheit für eine offene Aussprache, bleibe bei der Wahrheit und beschönige nichts – es kann nur besser werden.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn die Nase läuft – das ist kein Grund, zu Hause zu bleiben. Kleine Zipperlein machen Dir das Leben schwer. Du solltest Dich daher mehr ablenken. Nimm Dir Zeit für einen gründlichen Körpercheck. Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung. Du achtest viel zu sehr auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um.

Beruf und Finanzen

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Vielleicht haben die anderen doch recht, wenn sie Dich für einseitig und stur halten. Du solltest darüber nachdenken und eine Kleinigkeit verändern. Wenn Du schlau bist, dann starte jetzt mit neuen Konzepten und Strategien. Es gelingt Dir im letzten Moment, das sinkende Schiff zu verlassen.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

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