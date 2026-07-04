Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Du bist Schütze-Frau oder Schütze-Mann und möchtest wissen, welche Auswirkungen die nächste Horoskop -Woche für Dich hat? Im Wochenhoroskop für Schütze vom 6.7. bis 12.7.2026 findest Du alle kosmischen Nachrichten des Sternorakels.

Ist der Weg zum Erfolg frei oder musst Du erst noch über Steine klettern? Mehr zur Zukunft von Schütze liest Du unter:

Liebe und Partnerschaft

Du erwartest zu viel von Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Auf diese extravagante Liebesbeziehung hast Du schon lange gewartet. Bei Dir stehen die Liebessterne eher auf Sturm. Achte darauf, dass es nicht eskaliert.

Gesundheit und Fitness

Du bist in einer guten Verfassung und verfügst über starke Energien. Schütze Dich vor Energievampiren. Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter.

Beruf und Finanzen

Mache Deinem Schatz jetzt keine Schwierigkeiten, wenn dieser sich ab und zu etwas allein vornimmt. Du hast doch genug Freunde. Du leidest unter den vielen neuen Eindrücken, die auf Dich zugekommen sind. Du solltest der Sache gegenüber mehr Vertrauen entwickeln. Dein Geist ist jetzt empfänglich und offen für neue geistige und spirituelle Anstöße, die Du erst später richtig verarbeiten wirst. Keine Hürde scheint Dir jetzt zu hoch, von allen Seiten kommt Sympathie entgegen.