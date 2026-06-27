Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Du willst wissen, was die Sterne Dir für die nächste Horoskop -Woche raten? Dann lasse Dich inspirieren vom kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 29.6. bis 5.7.2026. Die Zukunft ist das, was Dein Sternzeichen aus ihr macht.

Liebe und Partnerschaft

Gut gestimmt bist Du nicht gerade. Im Gegenteil. Du kannst ganz schön launisch sein. Versuche, nicht immer Deine Gefühle mit einzubeziehen. Falle jetzt nicht auf jedes schöne Gesicht herein, das ein Abenteuer zu versprechen scheint. Schaue hinter die Fassade. Setze die richtigen Signale, dann hat das Leben als Single bald ein Ende. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für die Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz?

Gesundheit und Fitness

Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen.

Beruf und Finanzen

Deine Abhängigkeit von den Sympathien Deiner Mitmenschen sollte Dich jetzt nicht dazu verleiten, einen Deiner Grundsätze aufzugeben. Beruflich steht Dir noch einiges bevor. Kein Grund zur Panik, es kann nur besser werden. Es kann sogar zu einer Beförderung kommen. Im Moment ist Dein unkollegiales Verhalten einfach nicht akzeptabel. Dies ist beruflich eine kritische Zeit für Dich. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst um Deine Stellung. Zweifle nicht und bewahre Geduld!