Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Voll mit kosmischer Energie geladen, erscheint Dir keine Richtungsentscheidung oder kein Ziel in der nächsten Horoskop -Woche unmöglich. Nutze die positiven Energien, um Dein Leben positiv zu gestalten, und lasse Dich nicht vom Strudel des Alltags demotivieren. Laut dem Wochenhoroskop für Schütze vom 12.1. bis 18.1.2026 ist es besonders in der Liebe und im Beruf wichtig, dass Du voll und ganz auf Deine innere Stimme hörst.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für Deine Partnerschaft. Wie wäre es mit einer Überraschung für Deinen Schatz? Deiner charmanten Art kann einfach niemand widerstehen. Auch Dein Humor ist nicht zu verachten. In der Liebe ist dadurch alles im rechten Lot. Wichtig: Lerne zu vertrauen, dann wird alles gut.

Gesundheit und Fitness

Achte wieder einmal mehr auf gesunde Ernährung. Das tut Körper und Geist gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Viel Kraft für alles. Setze mehr auf Bewegung. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport!

Beruf und Finanzen

Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig. Man schätzt diese Fähigkeiten. Ehrgeiz und Engagement lohnen sich auf jeden Fall. Wenn Du nicht langsam Struktur in Deinen Arbeitsablauf bringst, dann kannst Du ganz schnell unter Zeitdruck geraten. Ändere Deine Strategie. Dein Talent ist gefragt, Du schwebst jetzt auf der Erfolgslinie.