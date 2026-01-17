Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Die nächste Horoskop -Woche hält für das Sternzeichen Schütze so einige Herausforderungen, aber auch Chancen in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf bereit. Vor allem im Liebesleben sieht das Wochenhoroskop für Schütze vom 19.1. bis 25.1.2026 spannende Zeiten für Singles anbrechen.

Nutze die Astrologie als Quelle der Inspiration und tauche ein in die Welt der kosmischen Tipps :

Liebe und Partnerschaft

Nur keine Hemmungen - erobere Dir Deinen Herzenspartner oder Deine Herzenspartnerin! Dich erwarten schöne und erfüllende Momente. Die tiefe Leere in Deinem Inneren wird von starken Emotionen erfüllt und Du strahlst Freude aus. Eine herrliche Leichtigkeit umgibt Dich. Mit Schlagfertigkeit, Humor und einem unwiderstehlichen Charme eroberst Du überall die Herzen. Du erträgst keine Verlogenheit und gehst keinem Streit aus dem Weg. Das ist manchmal sehr anstrengend. Schalte einen Gang zurück.

Gesundheit und Fitness

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Gesundheitlich ist rundum alles bestens bestellt. Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, sich jetzt einmal öfter auszuruhen. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen.

Beruf und Finanzen

Deine Vorstellung, dass Dinge sich positiv entwickeln, fördert Deinen Erfolg. Du kannst eine intuitive Entscheidung riskieren. Erfolg ist nicht alles. Vorsicht, Du schießt über das Ziel hinaus! Warte ab, man kommt Deinen beruflichen Wünschen entgegen. Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein. Du bringst die richtige Stärke dafür mit.