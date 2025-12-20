Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 22.12. bis 28.12.2025 vermittelt Dir einen groben Eindruck von allem, was Dir die Zukunft in Liebe, Gesundheit und Beruf bringen wird. Fest steht, dass die nächste Horoskop -Woche für Schütze-Frau und Schütze-Mann erfolgreich sein kann, wenn sie den Wogen des Schicksals standhalten.

Liebe und Partnerschaft



Diskussionen mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin können jetzt schnell hitzig werden. Lege Dein Misstrauen ab, Dein Schatz hat das nicht verdient. In der Liebe wird es heiß und romantisch, und so mancher Single bekommt richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. In Dein Liebesleben kommt frischer Wind, und tatsächlich könnte einiges ans Licht kommen, was Du bisher unterdrückt hast.

Gesundheit und Fitness

Vermeide alles, was zu sehr strapaziert. Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig, sorge für Ausgleich und Harmonie. Du bist jetzt richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die passende Ernährung. Zwar keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl - und das zählt.

Beruf und Finanzen

Halte Deine Ideen zunächst zurück, denn Kleinkrämer zerreden sonst alles. Wenn es im Job kriselt, lasse Dich nicht auf Machtkämpfe ein. Deine kommenden Aufgaben verlangen kreativen Einsatz. Verzichte auf Experimente bei der Arbeit, sonst droht Frust.