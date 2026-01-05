Wochenhoroskop Schütze: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Die Sternenkundler verraten, wie hoch es in der aktuellen Horoskop -Woche in der Liebe hergeht. Im Wochenhoroskop für Schütze vom 5.1. bis 11.1.2026 erfährt Dein Sternzeichen, welche Chancen sich im Liebesleben eröffnen und wie es beruflich um den Erfolg bestellt ist.

Dein Sternzeichen kann von Horoskopen nicht genug bekommen? Dann wirf mit der Astrologie einen Blick auf Dein Schicksal :

Liebe und Partnerschaft

Dein Liebesleben kommt in Bewegung! Die Sterne stehen für einen Neuanfang nur allzu gut! Überwinde Deine Ängste. Du träumst von heißen Liebesspielen und willst sie in die Tat umsetzen. Gefühle lassen sich nicht erzwingen, und Liebe kommt nicht von allein. Du verspürst das Bedürfnis, jemanden etwas zu bemuttern. Das kann für Dein Gegenüber ganz schön sein. Aber bitte nicht bevormunden.

Gesundheit und Fitness

Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Sei nicht so zaghaft, Du hast genug Kraft für alles. Es wäre angebracht, in der nächsten Zeit auf alle Genussgifte zu verzichten. Deine Gesundheit scheint etwas angeschlagen zu sein.

Beruf und Finanzen

Wie lange willst Du noch auf eine Bestätigung warten? Du bekommst es mit verärgerten, erregten Personen zu tun. Es gibt Tendenzen zu Zerwürfnissen oder Trennungen. Du solltest alle Hindernisse systematisch aus dem Weg räumen und unbeirrbar ans Werk gehen. Nichts und niemand kann Dich aufhalten. Konzentriere Dich auf die wesentlichen Dinge.