Wochenhoroskop Schütze: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Nicht jedes Ereignis in Liebe, Beruf und Freizeit ist vom Schicksal für die neue Horoskop -Woche fest vorherbestimmt. Laut dem Wochenhoroskop für Schütze vom 1.12. bis 7.12.2025 kannst Du mit einer klaren Richtungsentscheidung und offenen Gesprächen selbst über Deine Zukunft bestimmen.

Liebe und Partnerschaft

Immer fair und korrekt gewinnst Du überall Vertrauen. Deine Mischung aus Charme und Stärke ist für andere Menschen unwiderstehlich. Gerade das Spontane hat sehr viel Charme, wenn man es genießen kann. Liebe ist ein tägliches Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig. Ausreichend Schlaf ist wichtig.

Beruf und Finanzen

Kontinuierliches Arbeiten fällt Dir nicht immer besonders leicht. Was immer Du vorhast, es sollte durchführbar sein. Deine Vitalität fordert ihren Preis. Vielleicht tut es Dir gut, wenn man Dir einmal deutlich sagt: Du musst nicht alles allein machen. Freue Dich, das Lob, das Du erhalten hast, steht Dir zu.