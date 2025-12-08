Wochenhoroskop Schütze: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Schaue durch die Augen der Astrologen in diese Horoskop -Woche - die Zukunft wird etwas weniger Mysterium sein, wenn Du Dir die Tipps und Hinweise im Wochenhoroskop für Schütze vom 8.12. bis 14.12.2025 zu Herzen nimmst.

Liebe und Partnerschaft

Sei beim Flirten etwas mehr experimentierfreudig. Wenn Du Dich richtig fallen lässt, genießt Du unbeschwerte Stunden zu zweit. Dein Sinn ist jetzt auf Liebe, Genuss, Freude und Frohsinn gerichtet. Wenn Du nicht so stur wärst, könntest Du jetzt im siebten Himmel schweben. Erkenne doch endlich, wie wichtig Dir eine gute Beziehung ist.

Gesundheit und Fitness

Lehne Dich zurück und genieße die Stille. Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren. Achte darauf, dass Du nicht Deinen Körper und Deine Sinne vernachlässigst. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Wenn Du Sport treibst, solltest Du Wert legen auf Qualität, nicht auf Quantität.

Beruf und Finanzen

Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft, sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, dann drohen Verluste. Nimm Dir Zeit, um Harmonie, Schönheit und Liebe mit dem Partner oder der Partnerin auszukosten. Liebesbeziehungen werden begünstigt. Im Beruf setzt Du auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen. Du hast Dich viel zu sehr auf einen Punkt fixiert. Dadurch verlierst Du den globalen Überblick und es entgehen Dir einige Chancen.