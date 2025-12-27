Wochenhoroskop Skorpion: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

In Liebesdingen wird es für Skorpion-Frau und Skorpion-Mann in der neuen Horoskop -Woche ungemütlich. Der kosmische Rat lautet, dass einseitige Zugeständnisse die Lebenssituation nicht retten können. Einen Lösungsvorschlag und andere Tipps zu Gesundheit und Beruf findest Du im gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 29.12.2025 bis 4.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Singles haben genug von Liebe, Lust und Leidenschaft. Ruhe ist angesagt. Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, also höre ihm gut zu. Im Moment steht Dir der Sinn nicht nach Flirten, da Deine Gedanken außer Kontrolle sind. Derzeit hat Deine Beziehung keine große Beständigkeit. Du bist nicht in der Lage, leicht und ehrlich über Deine Gefühle zu sprechen.

Gesundheit und Fitness

Mal auf, mal ab - überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit Längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um! Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven zu beruhigen. Meide Kaffee und Alkohol, gönne Dir gesundes Essen und genügend Pausen.

Beruf und Finanzen

Kraftvoll trotzt Du allen Widerständen. Du erkennst Deinen Erfolg und bist überwältigt von Deinen Handlungen. Jetzt bist Du am Ziel Deiner Wünsche. Es kann passieren, dass Dich Deine gewohnte Disziplin und Selbstkontrolle etwas im Stich lassen. Du solltest das nicht überbewerten. Du bist aktiv und erhebst einen gewissen Führungsanspruch. Für erbrachte Leistungen erwartest Du Lob und Anerkennung. Du bleibst derzeit von großen kosmischen Einflüssen verschont und kannst ruhig und gelassen in die Zukunft schauen.