Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Wenn Du in der nächsten Horoskop -Woche in Liebesangelegenheiten zu überstürzt handelst, überfordert das nicht nur Dein Herz. Intensive Gefühle in Ruhe wirken zu lassen, schadet Skorpion auf keinen Fall. Welche Ratschläge Dir die Sterne für Liebe, Gesundheit und Beruf noch geben, erfährst Du im Wochenhoroskop für Skorpion vom 25.5. bis 31.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Deinem Unmut nicht endlich Luft machst, staut er sich auf. Du läufst dann Gefahr, mit sehr großer Heftigkeit zu reagieren. Fakt ist, dass man für eine harmonische Beziehung auch etwas tun muss. Du kannst wieder klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen. Die hohen Ansprüche Deines Schatzes belasten Dich. Schon lange kommst Du zu kurz.

Gesundheit und Fitness

Reduziere Deine Genussgifte und übertreibe es nicht weiterhin so maßlos. Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke! Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft! Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in Deiner Freizeit Ruhe und Erholung in der Beschäftigung mit Deinen Hobbys.

Beruf und Finanzen

Im Job schlagen sich mehr Kollegen auf Deine Seite, als Du denkst. Du solltest trotz Ablenkung Dein Ziel ganz klar vor Augen behalten. Auch wenn Du keine Lust dazu hast, solltest Du Dich mit den Einzelheiten befassen. Die Pflicht ruft – erfülle Deine Aufgaben! Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung. Egal, was Du jetzt beginnst – es gelingt Dir alles ohne große Mühe.