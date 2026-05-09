Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Ehrgeiz und Entschlossenheit führen das Sternzeichen Skorpion in der nächsten Horoskop -Woche zum Ziel. Ob in der Liebe die große Chance winkt und welche Astro-Tipps Du Dir sonst noch zu Herzen nehmen kannst, verraten Dir die Weissagungen der Sternenkundler. Lasse Dich von dem Wochenhoroskop für Skorpion vom 11.5. bis 17.5.2026 überraschen.

Liebe und Partnerschaft

Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Auch in liebevollen Beziehungen zeigst Du Temperament und Leidenschaft. Öffne die Herzen – große Chancen für Singles, die es nicht mehr sein wollen. Auch wenn Du Dich in der Partnerschaft allein fühlst, solltest Du nicht resignieren. Beobachte die Lage einfach einmal ganz ruhig. Sei einfühlsam und gehe richtig auf Deinen Schatz ein.

Gesundheit und Fitness

Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, sollte seinen Konsumdrang einschränken. Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Deine Termine korrekt einhältst, dann dürfte nichts schiefgehen. Du hast Dich viel zu sehr auf einen Punkt fixiert. Dadurch verlierst Du den globalen Überblick und es entgehen Dir einige Chancen. Dein kreativer Einfluss kann für Dein Vorhaben sehr von Nutzen sein. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst.