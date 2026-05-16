Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Sehnst Du Dich nach ein paar Abenteuern im Liebesleben? Dann könnte die Woche für den Skorpion ein Glücksgriff sein. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 18.5. bis 24.5.2026 verrät mehr über die Sterne am Liebeshimmel. Die nächste Horoskop -Woche gibt einige Inspirationen, die Deine Stimmung heben können.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt verstehst Du Dich mit Deinem Schatz auch ohne Worte. Du fühlst Dich wie ein echtes Sonnenkind und genau das strahlst Du auch aus. Die Liebessterne meinen es gut mit Dir und schenken Dir schöne Momente. Nimm Dir Zeit für alles, was Du liebst. Lebe Deine Neigungen aus und frage nicht ständig, ob andere damit umgehen können. Sage Deinem Schatz offen, was Dich im Innersten bewegt.

Gesundheit und Fitness

Anzeichen körperlicher Schwäche solltest Du ernst nehmen. Überlege, ob Du Dir nicht ein paar Tage Auszeit gönnst. Übertreibe nichts und plane regelmäßige Pausen ein. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend – finde Deinen eigenen Rhythmus wieder. Jetzt geht es darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Deine Termine korrekt einhältst, dürfte nichts schiefgehen. Deine Erfolge beruhen jetzt weniger auf Glück als auf guter Planung und Geduld. Du verstehst es geschickt, Einfluss auf andere zu nehmen. Schwierige Sachverhalte erfasst Du schnell und setzt sie positiv um. Du bestimmst die Richtung, denn wer Verantwortung trägt, gibt den Kurs vor.