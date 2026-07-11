Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Ein Skorpion ist willensstark und ehrgeizig. Doch treffen diese Eigenschaften auch in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich zu? Die Würfel sind gefallen! Die Astrologen sagen Dir im Wochenhoroskop für Skorpion vom 13.7. bis 19.7.2026, mit welchen Chancen, Veränderungen und Gefühlen Du in Zukunft zu kämpfen hast.

Liebe und Partnerschaft

Mauere nicht, sondern ebne Deinem Partner oder Deiner Partnerin einen Weg. Irgendwie hast Du gefühlsmäßig keinen so richtigen Zugang zu anderen Menschen. Man kann über alles reden, das ist effektiver, als davonzulaufen oder anderweitig in Abwehrhaltung zu gehen. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Schatzes.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir.

Beruf und Finanzen

Du bist auf Zack und schneller als alle anderen. Wenn Du jetzt genug Mut hast, kannst Du einen neuen Gipfel erstürmen, musst Dich allerdings sehr dabei anstrengen. Bei der nötigen Besonnenheit winken produktive Ergebnisse. Ein Kollege oder Geschäftsfreund steht Dir zur Seite.