Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Du willst wissen, was die nächste Horoskop -Woche für Mann und Frau im Sternzeichen Skorpion bereithält? Dann schnappe Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 20.7. bis 26.7.2026 und lasse Dich für die Zukunft inspirieren.

Liebe und Partnerschaft

Du verspürst das Bedürfnis, jemanden etwas zu bemuttern. Das kann für den anderen ganz schön sein. Aber bitte nicht bevormunden. Keine Wolke trübt den Liebeshimmel. Arbeite jetzt an Veränderungen. Ziehe Dich eine gewisse Zeit zurück. Verschaffe Dir Klarheit über Deine Gefühle. So wie Du Dich jetzt verhältst, wirkst Du sehr belastend. Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen.

Gesundheit und Fitness

Vermeide allzu strapaziöses. Setze auf Vitamine, das stärkt die Abwehrkräfte im Körper. Ruhe Dich öfter aus, Deine Nerven brauchen Erholung. Halte Dich einfach etwas zurück und tanke auf. Jeder wird es verstehen, dass man nicht rund um die Uhr arbeiten kann.

Beruf und Finanzen

Nimm Dir jetzt viel vor. Du begreifst schnell und setzt Vorhaben perfekt um. Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, befruchtende Impulse geben. Deine Kollegen bewundern Dich für diese Gabe. Die Launen Deiner Mitmenschen kommen Dir extrem in die Quere. Vertraue auf Deine Kraft, Du kannst trotzdem Deinen Einfluss geltend machen. Es fällt Dir schwer, Dich richtig auf Deine Arbeit zu konzentrieren.