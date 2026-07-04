Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Ein typischer Skorpion ist fleißig und intelligent. Diese Charaktereigenschaften solltest Du in der nächsten Horoskop -Woche besonders auf der Arbeit ausleben. Warum? Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 6.7. bis 12.7.2026 und erfahre alle Botschaften, die die Sterne für Dich gegeben haben.

Worauf solltest Du in Zukunft achten? Mehr zu Liebe, Gesundheit und Beruf für das Sternbild Skorpion gibt es unter:

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir. Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Du bist doch nicht allein auf der Welt. Partnerschaft funktioniert nur über Rücksichtnahme. Höchste Zeit zu überlegen, was Du von einer Beziehung wirklich erwartest.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt. Achte auf frische Lebensmittel, das ist gesund.

Beruf und Finanzen

Durch Dein positives Denken machst Du Dir und anderen das Leben leichter. Du kommst auf die Überholspur und das gibt noch mehr Auftrieb. Du musst Dich beweisen, andere sägen an Deinem Stuhl. Du bist voll Power und niemand stellt sich Dir in diesen Tagen in den Weg. Allerdings läufst Du Gefahr mit Deinem Ungestüm anzuecken.