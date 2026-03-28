Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Laut den Sternen bekommen es Menschen vom Sternzeichen Skorpion in der nächsten Horoskop -Woche mit vielen Herausforderungen zu tun. Doch keine Bange, bist Du darauf eingestellt, kannst Du das Schicksal jederzeit zum Positiven wenden. Lies im Wochenhoroskop für Skorpion vom 30.3. bis 5.4.2026 nach, was Dich im Bereich Gesundheit, Liebe und Beruf erwartet.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst jetzt zu ungewöhnlichen Einsichten kommen oder ungewöhnlichen Menschen begegnen. Sei wachsam! Wenn in Deiner Beziehung etwas fehlt, solltest Du Deinen Schatz darauf ansprechen. Du bist leicht verletzlich, solltest deshalb aber nicht immer schmollen. Eine herrliche Leichtigkeit umgibt Dich. Mit Schlagfertigkeit, Humor und einem unwiderstehlichen Charme eroberst Du überall die Herzen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du den ärztlichen Anordnungen nicht folgst, kann sich nichts ändern! Du darfst jetzt wieder aufatmen. Körper und Seele befinden sich im Gleichklang. Das ist die beste Voraussetzung für Wohlbefinden. Du brauchst Zärtlichkeit und guten Sex, dann blühst Du richtig auf. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen.

Beruf und Finanzen

So ist es richtig. Du identifizierst Dich vollkommen mit Deinem eigenen Willen und Handeln. Damit forderst Du aber auch den Widerstand anderer heraus. Nur wenn Du alles gibst, kommst Du voran. Die schlauen Sprüche Deiner Kollegen locken Dich nicht mehr aus der Reserve. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wenn sich also die Stimmung am Arbeitsplatz eintrübt, nimm es einfach gelassen hin.