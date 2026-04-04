Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

Ein Blick in die nächste Horoskop -Woche verspricht spannende Entwicklungen in Liebe, Gesundheit und Beruf. Lasse Dein Sternzeichen die Chancen entdecken, die das Wochenhoroskop für Skorpion vom 6.4. bis 12.4.2026 nahen sieht.

Liebe und Partnerschaft

Manches muss ausgesprochen werden, betreibe keine Vogel-Strauß-Politik. Dein Schatz durchschaut Dich langsam aber sicher, jetzt wird es eng. Du bist leidenschaftlich. In dieser Woche darfst Du das mal wieder unter Beweis stellen. Die Beziehung wird davon profitieren. Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung sicher und geborgen.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Aktivitäten. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Du verblüffst mit Spitzenleistungen und kannst viel Stress aushalten. Gönne Dir Ruhe und schalte an den Abenden ab.

Beruf und Finanzen

Du solltest jetzt Stellung beziehen und Dich für einen Weg entscheiden, sonst kommt eine wichtige Angelegenheit überhaupt nicht in Gang. Du bist voller Power und niemand stellt sich Dir in diesen Tagen in den Weg. Allerdings läufst Du Gefahr, mit Deinem Ungestüm anzuecken. Wenn Du immer die Fehler der anderen ausbügelst, wirst Du schnell zum Sündenbock. Rede nicht um den heißen Brei, sage klar, was Sache ist.