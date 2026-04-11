Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Du möchtest wissen, was in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich zukommt? Was Dein Liebeshoroskop sagt, ob Du auf Deine Gesundheit achten musst und wie erfolgreich Du diese Woche sein kannst, das alles erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 13.4. bis 19.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Sorge für ruhige Augenblicke zu zweit und zögere nicht, alles anzusprechen. Dein Schatz steht zu Dir, trotzdem reizt Dich eine andere Person. In der Liebe zeichnen sich erste Erfolge ab. Nur wenn Ihr gemeinsam auf gleicher Wellenlänge schwimmt, erlebt Ihr Harmonie.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Verringere Dein Pensum und ruhe Dich aus. Sportlich wächst Du jetzt förmlich über Dich hinaus. Reduziere Deine Genussgifte und sei nicht weiterhin so maßlos. Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann.

Beruf und Finanzen

Beruflich und finanziell ist diese Zeit, so kurz sie auch ist, sehr vorteilhaft. Auch behördliche Vorgänge sind deutlich begünstigt. Mit Geschicklichkeit und Diplomatie kannst Du heute zwischen verschiedenen Interessenten vermitteln und dabei garantiert sehr erfolgreich sein. Warte es ab, man kommt Deinen beruflichen Wünschen entgegen. Du hast Glück bei der Durchsetzung von bodenständigen Projekten.