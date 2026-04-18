Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Was ist in der nächsten Horoskop -Woche los? Es scheinen Dich in jedem Lebensbereich einige Themen zu beschäftigen. Aber keine Sorge, die Sterne lassen Dich nicht im Stich. Astrologen verraten Dir im Wochenhoroskop für Skorpion vom 20.4. bis 26.4.2026, wie Du mit Deinem Schicksal umgehen kannst und glücklich wirst.

Liebe und Partnerschaft

Du überforderst Deinen Schatz, wenn Du zu viel von ihm erwartest. Es wird sinnlich und Ihr versteht Euch blendend. Du hast viel Mitgefühl und bist ein aufmerksamer Zuhörer. Du bist glücklich und fühlst Dich von der ganzen Welt geliebt und anerkannt.

Gesundheit und Fitness

Kalkuliere Deinen nächtlichen Schlaf nicht zu knapp. Zu viele Genussgifte schaden Deinem Körper. Du strotzt vor Kraft und Energie, steckst voller Pläne und könntest Bäume ausreißen. Nimm Dir nicht zu viel vor – der Schein trügt! Körper und Seele rufen nach einem Wellnesstag.

Beruf und Finanzen

Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut, das zu tun, was Dir schon immer vorschwebt. Lasse Dich nicht davon abbringen. Wenn Deine Aktivitäten von Idealismus beflügelt werden, ist das gut, denn Du darfst keine direkten Ergebnisse für Dich erwarten. Sammle jetzt in der Entspannung Kraft für kommende Aufgaben. Du wirst sehen – dann geht alles leichter und schneller. Du bist zu dünnhäutig! Keiner ist gegen Dich, im Gegenteil – man ist Dir gut gesonnen.