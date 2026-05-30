Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

Menschen vom Sternzeichen Skorpion sollten in der nächsten Horoskop -Woche Acht geben, nicht in Grübelei zu verfallen, sondern Dinge einfach offen anzusprechen. Meist liegt das Glück näher, als man glaubt. Was sonst noch in den Bereichen Gesundheit, Beruf und Liebe auf Dich zukommt, liest Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 1.6. bis 7.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wenn jetzt zu viel auf Dich einströmt, solltest Du Dich ganz auf Dich selbst besinnen. Erkenne, dass nur Du wichtig bist und handle danach. Gefühle und Emotionen beanspruchen jetzt einen größeren Raum als sonst. Es wird Dich zu Menschen hinziehen, bei denen Du Dich geborgen fühlst. Jemand wartet darauf, Dich an die Hand zu nehmen. Es erwarten Dich schöne und erfüllende Momente. Die tiefe Leere in Deinem Inneren wird von starken Emotionen erfüllt und Du strahlst Freude aus.

Gesundheit und Fitness

Kuriere eine Erkältung unbedingt richtig aus, das verhindert Nachwehen. Dein Wille ist ungebremst und Du solltest diesen einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Konditionen auszubauen. Treibe Sport! Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten wohlwollend Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Lebensplanung.

Beruf und Finanzen

Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wenn Dich also die Stimmung am Arbeitsplatz eintrübt, nimm es einfach gelassen hin. Nicht so schnell aufgeben, wenn Du mal Widerstände spürst. Nervlich hochgetourt, bemühst Du Dich um ein sachliches Verhalten. Wenn Du willst, kannst Du sehr viel erreichen und verwirklichen.