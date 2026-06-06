Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Es wird Zeit, dass Du Dir eine gesunde Ernährung und Sport gönnst. Bei der Arbeit kannst Du in der nächsten Horoskop -Woche Dein Können unter Beweis stellen. Blicke jetzt in das gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 8.6. bis 14.6.2026 und erfahre, was in dieser spannenden Zeit noch auf Dein Sternzeichen zukommen wird.

Liebe und Partnerschaft

Komplimente und Flirts machen Dich heiter und beschwingt. Dein Schatz sendet überdeutliche Signale – reagiere darauf! Jemand weckt den Jagdtrieb in Dir, versprich nur, was Du auch halten kannst. Je mehr Du die Initiative ergreifst, desto reizvoller wirkst Du auf Deinen Partner bzw. Deine Partnerin.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir mal wieder einen freien Tag. Gesundheitlich kann es zu leichten Kopfschmerzen kommen. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe neue Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an.

Beruf und Finanzen

Geschickt und beherzt rettest Du am Arbeitsplatz eine heikle Situation. Du hast ausgezeichnete Konstellationen, die Dir zeigen, dass Du jetzt unbedingt langwierige Vorhaben und Projekte starten solltest. Ein hoher Kraftpegel sprengt fast Deinen Rahmen. Das bringt Dich voll auf Touren. Du powerst drauflos und fühlst Dich dabei richtig wohl. Wenn Du geschäftlich nicht klarkommst, solltest Du die Schuld nicht im Außen suchen.