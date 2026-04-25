Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Skorpion vom 27.4. bis 3.5.2026 | Horoskop der KW 18: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Aus jeder Enttäuschung im Leben kann auch neue Hoffnung entstehen. Sei es in der Liebe, der Fitness oder dem Beruf. Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.4. bis 3.5.2026 verrät Dir, in welchem Lebensbereich es sich in der nächsten Horoskop-Woche besonders lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Nutze die Tipps der Sterne als Chance für mehr Harmonie und eine vielversprechende Schicksalswendung.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.4. bis 3.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.4. bis 3.5.2026.  © 123RF/marishkayu

Weitere Horoskop-Tipps für Dein Sternzeichen Skorpion:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für April 2026 Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für April 2026
Liebeshoroskop Skorpion 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Skorpion 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Skorpion: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Skorpion: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Auch als Single lässt Du Dich jetzt nur zu gerne um den Finger wickeln. Wenn Du zu misstrauisch bist, neigst Du dazu, Deine echten Gefühle zu verschweigen. Das macht Dein Umfeld sehr unsicher. Es kann jetzt zu Verzögerungen kommen, da Du einfach keine klaren Gedanken fassen kannst. Es ist jetzt keine Zeit für Entscheidungen. Höchste Zeit, zu überlegen, was Du von einer Partnerschaft wirklich erwartest.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir Ruhe, schalte an den Abenden ab. Verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen und schränke Deine Genussgifte ein. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich dann wohlfühlst. Du fühlst Dich etwas schwach, lustlos und ausgelaugt. Kein Wunder, momentan bekommst Du überhaupt keine kosmische Energie. Deine Vitalität und Lebenskraft bekommen einen ganz gehörigen Schub. Das lässt Dich so richtig aufatmen, sollte Dich aber nicht übermütig werden lassen.

Beruf und Finanzen

Dein Einsatz ist ziemlich stimmungsabhängig, das macht Dich nicht beliebt. Du behältst Bodenständigkeit, Gedanken und Planungen sind pragmatisch umsetzbar. Dir macht jetzt so schnell keiner etwas vor, und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen und ziehe diese ohne Wenn und Aber durch. Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen.

Titelfoto: 123RF/marishkayu

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Skorpion: