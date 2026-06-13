Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Das gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 15.6. bis 21.6.2026: Ob Du in der nächsten Horoskop -Woche mit Risiken umgehen musst, worauf Du in Bezug auf Deine Gesundheit achten musst und ob Dich die Liebeslust packt, verrät Dir die aktuelle Sternenkonstellation.

Liebe und Partnerschaft

Fingerspitzengefühl und Sensibilität sind jetzt besonders wichtig. Versuche auf keinen Fall, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Wenn Du Dich in einer Partnerschaft dauerhaft unwohl fühlst, solltest Du ehrlich über Konsequenzen nachdenken. Achte bei wichtigen Gesprächen unbedingt auf einen behutsamen Ton. Du wirkst derzeit sehr verführerisch und bekommst entsprechende Angebote. Allerdings machen Dich Stimmungsschwankungen und wechselnde Gefühle auch etwas unberechenbar.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir ruhig einmal einen freien Tag. Rückenschmerzen lassen sich durch gezielte Dehnübungen lindern. Wenn Du andere zum Lachen bringst, tut das auch Deiner eigenen Seele gut. Im Moment läuft nicht alles rund und manches gerät durcheinander, deshalb solltest Du Deine Akkus wieder aufladen. Schon bald wirst Du wieder mit voller Kraft durchstarten.

Beruf und Finanzen

Jetzt solltest Du mit Deinem Fachwissen alles auf eine Karte setzen. Kritik, die man Dir entgegenbringt, ist gut gemeint – denke darüber nach, statt sie sofort abzulehnen. Du hast den nötigen Rückenwind, um Deine Aufgaben erfolgreich zu meistern. Deine Strategie ist hervorragend: Du überholst sogar Mitbewerber und landest einen echten Erfolg. Darauf kannst Du stolz sein.