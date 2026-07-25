Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

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Wochenhoroskop Skorpion vom 27.7. vom 2.8.2026 | Horoskop der KW 31: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Für das Sternzeichen Skorpion hat das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.7. bis 2.8.2026 wichtige Botschaften zu Deinem möglichen Schicksal. Hier erfährst Du, was Du in der nächsten Horoskop-Woche beachten solltest. Die Sterne geben Dir als Skorpion-Frau oder Skorpion-Mann wichtige Hinweise für die Themen Partnerschaft, Berufsleben und Gesundheit.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.7. bis 2.8.2026.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 27.7. bis 2.8.2026.  © 123RF/markoaliaksand

Wenn Dir dieses Sternorakel nicht reicht, schaue doch einfach auch in diese Horoskope – sie geben Skorpionen einen Einblick in eine mögliche Zukunft:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Mit Venus in Deinem Zeichen wirkst Du sehr sympathisch und liebevoll. In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf eine Menge Romantik freuen. Durch Deine Verlassensängste bist Du ungerecht Deinem Partner oder Deiner Partnerin gegenüber. Du übersiehst schöne Chancen, weil Du nicht bei der Sache bist.

Gesundheit und Fitness

Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung brauchen. Viel trinken, um Deine Nieren zu entgiften. Reduziere Dein Aufgabengebiet, baue Stress ab. Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen.

Beruf und Finanzen

Nichts zu machen, Deine Präsentation war wenig überzeugend. Lasse Dich jetzt nicht von einer gewissen inneren Faulheit verführen. Beim Umgang mit Vorgesetzten findest Du mehr Entgegenkommen als sonst. Wenn Du Spaß an Deinem Job hast, übertriff Dich selbst.

Titelfoto: 123RF/markoaliaksand

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