Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

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Wochenhoroskop Skorpion vom 3.8. bis 9.8.2026 | Horoskop der KW 32: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 3.8. bis 9.8.2026 kann Dich beraten und Dir damit helfen, Deine aktuelle Lebenssituation zu verbessern, aber Dein Leben wirklich verändern kannst nur Du selbst. In der nächsten Horoskop-Woche liegt es an Dir, Deine Energie zu nutzen und Deine Wünsche für Liebe, Fitness und Beruf aktiv umzusetzen.

Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 3.8. bis 9.8.2026.
Dein Wochenhoroskop für Skorpion vom 3.8. bis 9.8.2026.  © 123RF/stockshoppe

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.

Liebe und Partnerschaft

Heute bist Du besonders feinfühlig für die schönen Dinge des Lebens. Lasse Deine Mitmenschen an Deiner Freude teilhaben! Dein Schatz geht schon lange seine eigenen Wege, Du hast es nur noch nicht bemerkt. Eine Liebesbeziehung macht Probleme. Kümmerst Du Dich manchmal nicht doch etwas zu wenig um die, die Dir lieb und teuer sind? Lasse Dich ruhig verwöhnen, besonders Singles können mit sehr netten Kontakten rechnen. Halte die Augen offen.

Gesundheit und Fitness

Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig. Sorge für Ausgleich und Harmonie. Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit. Versuche, ganz schnell mit Deinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Dein körperliches Befinden ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Wenn Du Dich dieser Tage lustlos fühlst, versuche Dich trotzdem unbedingt aufzuraffen. Du wirst bald wieder eine Besserung verspüren.

Beruf und Finanzen

In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Die verschiedensten Ansichten lassen sich aufeinander abstimmen. Deine undurchdringliche Fassade macht Deinen Kollegen zu schaffen. Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg.

Titelfoto: 123RF/stockshoppe

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