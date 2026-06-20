Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Als Skorpion agierst Du beruflich flexibel und bedacht! Doch wie sieht es in der nächsten Horoskop -Woche mit Deiner Gesundheit und Partnerschaft aus? Blicke jetzt in das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 22.6. bis 28.6.2026, um mehr zu erfahren.

Liebe und Partnerschaft

Unstimmigkeiten sind ein interessantes Studienfeld, um Dich weiterzuentwickeln. Betrachte alles einmal aus dieser Perspektive. Weine der Vergangenheit keine Träne nach, nur die Zukunft zählt. Mit Deinem jetzigen Verhalten kannst Du keinen Blumentopf gewinnen. Höchste Zeit zu überlegen, ob und wie es weitergehen soll.

Gesundheit und Fitness

Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Schalte in den Schongang. Du solltest weder Deinen Kopf noch Deinen Körper zu sehr beanspruchen. Vieles kann auf später verschoben werden. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Du fühlst Dich angeschlagen, da hilft nur viel Ruhe.

Beruf und Finanzen

Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich sind angezeigt. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig. Motiviert fällt die Arbeit viel leichter, ziehe Dich nicht immer selbst runter. Verliere bei aller Liebe zum Detail nicht den großen Rahmen aus den Augen. Das Gesamtprojekt ist wichtig und dazu gehört die Gemeinschaft. Intelligent, mutig und gut gelaunt meisterst Du Deine Aufgaben.