Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Du bist ein mutiger Skorpion und möchtest alles über die nächste Horoskop -Woche erfahren? Das Wochenhoroskop für Skorpion vom 29.6. bis 5.7.2026 verrät Dir, was die Sterne Deinem Sternzeichen zu sagen haben.

Liebe und Partnerschaft

Übe Selbstkritik! Renne nicht mit dem Kopf gegen die Wand, aber lasse die Dinge auch nicht einfach treiben. Du glaubst, die Welt wolle Dir das Leben schwer machen und hätte sich gegen Dich verschworen. Das ist ein Hirngespinst. Denke positiv. Dein Charme, Deine Ausstrahlung und Dein großes Herz sind umwerfend. Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen.

Gesundheit und Fitness

Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, jetzt öfter einmal auszuruhen. Eine erhoffte Bestätigung wirkt beruhigend auf Deine Nerven.

Beruf und Finanzen

So ist es richtig. Du identifizierst Dich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln. Damit forderst Du aber auch den Widerstand anderer heraus. Du bist jetzt eher ruhig und gelassen, musst sogar eine Tendenz bekämpfen, um nicht nachlässig und leichtsinnig zu handeln. Bleibe wachsam! Plane eine wichtige Aussprache mit Geschäftspartnern und Arbeitskollegen. Bereite Dich gut vor und bringe alles zur Sprache. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst.