Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Die Sternenkonstellation und die Planetenbewegungen sorgen in der nächsten Horoskop -Woche für glückliche Fügungen des Schicksals im Leben von Skorpion-Frau und Skorpion-Mann. Doch die Euphorie der Gefühle vernebelt Dir in Liebesdingen die Sicht. Das gratis Wochenhoroskop für Skorpion vom 12.1. bis 18.1.2026 verschafft Dir Klarheit.

Sorgst Du Dich um Liebe, Gesundheit oder Beruf? Finde heraus, was Skorpion in Zukunft zu erwarten hat :

Liebe und Partnerschaft

Probleme in Deiner Beziehung kannst Du jetzt mit Leichtigkeit lösen. Deine Gefühle gehen tief unter die Haut, sodass intensive Zärtlichkeit stattfinden kann. Du erlebst eine Zeit der Förderung auf allen Gebieten und hast die beste Möglichkeit für eine harmonische Entfaltung. Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke sie aus. Zärtlichkeit ist aktuell sehr wichtig für Dich.

Gesundheit und Fitness

Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut. Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Du brauchst entspannte Tage, um zur alten Unbeschwertheit zurückzufinden. Vorsicht, widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken!

Beruf und Finanzen

Mit einer großen Ernsthaftigkeit willst Du alle beruflichen Angelegenheiten in Angriff nehmen. Du musst jetzt aber nichts überstürzen. Zu oft hast Du nur das getan, was andere von Dir erwartet haben. Jetzt hast Du dadurch Schwierigkeiten mit Dir selbst. Ändere es! Prozesse der Veränderung und Regeneration durchlaufen Deinen Berufsablauf. Diese Transformation bringt positive und stärkende Unterstützung. Du willst gelobt werden - was tust Du dafür?