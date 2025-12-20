Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Frau und Mann im Tierkreiszeichen Skorpion stehen nächste Horoskop -Woche unter dem Einfluss vom Liebesplanet, welcher das Herz in den Vordergrund treten lässt. Gib Acht, denn laut dem kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 22.12. bis 28.12.2025 ist das nicht in jedem Lebensbereich von Vorteil.

Liebe und Partnerschaft



Große Lust auf fantasievolle Spiele beflügelt Dein Liebesleben. Du hast jemandem ganz schön den Kopf verdreht. Amors Pfeil wird auch Dich treffen! Genussfreudig widmest Du Dich einem harmonischen und erotischen Liebesleben. Du kannst eine Zweisamkeit erleben, nach der Du Dich schon lange gesehnt hast.

Gesundheit und Fitness

Keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl - und das ist wichtig. Du weißt genau, was Dir guttut, also setze es auch um. Dein Kräftepegel schwankt und hängt stark von Deiner Stimmung ab. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich weiterhin schonen.

Beruf und Finanzen

Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen zukünftiger Projekte. Fleißig wie eine Biene bewältigst Du einen großen Berg Arbeit und fühlst Dich dabei gut. Blitzartige Einfälle können Dir neue Möglichkeiten eröffnen, also nicht zögern! Bei Dir geht immer die Pflicht vor, und genau das zahlt sich jetzt aus.