Wochenhoroskop Skorpion: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Der lang ersehnte Erfolg im Beruf stellt sich in der aktuellen Horoskop -Woche endlich ein. Was die Sterne in Sachen Liebe und Gesundheit raten, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 5.1. bis 11.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Es ergibt sich so manche Möglichkeit zur Verbesserung Deiner Situation. Wenn Du Deine Fähigkeiten nicht überschätzt, erreichst Du viel. Wenn Du auf Partnersuche bist, solltest Du genau wissen, was Du willst. Kommt es zum Flirt, bist Du nicht mehr zu bremsen. So wie Du Dir das vorstellst, kann es in Deiner Ehe nicht weitergehen.

Gesundheit und Fitness

Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Zwinge Dich zu einer langsameren Gangart, sonst verlierst Du allzu schnell den Boden unter den Füßen. Das würde Dich sehr zurückwerfen. Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch und damit auch körperlich entspannt und richtig ausgeglichen. Du bist optimistisch, und Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt.

Beruf und Finanzen

Freue Dich und teile Deinen Erfolg mit den anderen. Du reagierst ganz aus dem Gefühl heraus. Es wäre wichtig, auch den Verstand einzuschalten, denn die Stimmung kann ganz leicht umschlagen. Was Du für möglich hältst, schaffst Du spielend leicht. Die Situation verlangt oft rasches Handeln, originelle Ideen und Verständnis für ungewöhnliche Ereignisse. Behalte daher einen kühlen Kopf.