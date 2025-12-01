Wochenhoroskop Skorpion: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Positive Gefühle im Liebesleben verleiten das eigene Herz leicht dazu, den Bezug zur Realität zu verlieren. Für Dein Sternzeichen ist das jedoch kein Grund zur Sorge, denn die Sterne leiten Dich in der neuen Horoskop -Woche zurück ins echte Leben. Vertraue auf das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 1.12. bis 7.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Da Du im Moment einfach nicht zu bremsen bist, solltest Du Deinem Drang ohne Bedenken nachgeben. Die Ruhe nach dem Sturm kommt von ganz allein. Du hast Dein Liebesleben auf keinen Fall im Griff, arbeite daran! Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive. Auch bei Paaren stehen derzeit Erotik und Spaß im Vordergrund.

Gesundheit und Fitness

Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Achte auf Deine Gesundheit und sorge für einen angenehmen Ausgleich. Zu viele Probleme im Kopf tun Dir nicht gut. Jetzt brauchst Du totale äußere und innere Ruhe. TV, Radio und Handy ausschalten. Je stiller Deine Umgebung, desto besser! Du leidest unter Schlaflosigkeit, Dein Körper macht das nicht mehr lange mit.

Beruf und Finanzen

Dein Kopf ist voller neuer Pläne. Diese umzusetzen bereitet allerdings Schwierigkeiten. Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Große Verpflichtungen werden im Moment nicht auf Dich zukommen. Deshalb kannst Du jetzt auch beruflich alles viel lockerer angehen. Weil Du die Dinge von oben herab betrachtest, vertrittst Du ein übergeordnetes Prinzip, das Du zum Wohle aller einsetzen kannst.