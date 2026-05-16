Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Überkommen in der nächsten Horoskop -Woche Dein Sternzeichen die großen Gefühle? Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 18.5. bis 24.5.2026 blickt nicht nur auf die Liebe. Erfahre, wie es in Sachen Gesundheit und Beruf um Dein Wohl bestellt ist.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich jetzt auf die Liebe konzentrierst, wirst Du nicht enttäuscht. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst leichter und zuversichtlicher als sonst. Das stärkt Deine Persönlichkeit und macht Dich begehrt. Du meinst nur Deine Seele leidet, frage einmal Deinen Partner oder Deine Partnerin! Du hast jetzt die besten Aussichten, eine neue Liebe zu finden.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Lasse ruhig einmal die Seele baumeln und lies ein gutes Buch. Deiner Gesundheit geht es hervorragend. Du fühlst Dich vital und wirst kaum belastet. Es gibt nur einen kurzen Engpass. Mit einigen kleinen Wehwehchen hast Du zwar zu kämpfen, doch nichts davon bleibt von Dauer. Deinem Körper würde etwas Schonung guttun. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe.

Beruf und Finanzen

Man setzt in nächster Zeit besonders großes Vertrauen in Dich. In Gemeinschaften bist Du aufgefordert, Dich noch mehr einzubringen als bisher – und zwar mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten. Sei nicht zu streng mit Deinen Mitarbeitern, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du deutlich weiter. Lasse Dich nicht entmutigen, wenn etwas nicht sofort klappt oder andere Dinge dazwischenkommen. Morgen ist auch noch ein Tag.