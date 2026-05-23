Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Im Leben des Steinbocks läuft in der nächsten Horoskop -Woche vieles wie am Schnürchen. Dennoch solltest Du nicht übermütig werden, um die Balance nicht zu verlieren. Was das Wochenhoroskop für Steinbock vom 25.5. bis 31.5.2026 sonst noch rät, kannst Du hier herausfinden.

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst viel Zärtlichkeit und Verständnis. Das lässt Dich aufleben. Du solltest Dir in Liebesdingen gut überlegen, wie es weitergehen soll. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleibe ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit. Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach Deinem Partner oder Deiner Partnerin.

Gesundheit und Fitness

Mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts. Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Kritiksucht kann krank machen – frage Deinen Arzt oder Apotheker. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise.

Beruf und Finanzen

Wichtiges solltest Du unbedingt selbst erledigen. Damit gehst Du auf Nummer sicher und ersparst Dir Unruhe und Unzufriedenheit. Der Stress der vergangenen Wochen fällt von Dir ab. Dein Schatz freut sich mit Dir auf innige Stunden. Singles erwecken auf einer Party Interesse. Suche Dir jetzt Mitstreiter, wenn Du Dich in einer beruflichen Auseinandersetzung zu schwach fühlst. Gemeinsam schafft Ihr es. Du hast immer wieder sofort einen guten Durchblick und schaffst es problemlos, gegebene Zusammenhänge transparent darzustellen.