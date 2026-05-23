Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Steinbock vom 25.5. bis 31.5.2026 | Horoskop der KW 22: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Im Leben des Steinbocks läuft in der nächsten Horoskop-Woche vieles wie am Schnürchen. Dennoch solltest Du nicht übermütig werden, um die Balance nicht zu verlieren. Was das Wochenhoroskop für Steinbock vom 25.5. bis 31.5.2026 sonst noch rät, kannst Du hier herausfinden.

Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 25.5. bis 31.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Steinbock vom 25.5. bis 31.5.2026.  © 123RF/chocorutn

Mehr zu jedem Lebensbereich erfahren alle im Sternbild Steinbock unter:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Mai 2026 Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Mai 2026
Liebeshoroskop Steinbock 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Steinbock 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst viel Zärtlichkeit und Verständnis. Das lässt Dich aufleben. Du solltest Dir in Liebesdingen gut überlegen, wie es weitergehen soll. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleibe ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit. Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach Deinem Partner oder Deiner Partnerin.

Gesundheit und Fitness

Mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts. Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Kritiksucht kann krank machen – frage Deinen Arzt oder Apotheker. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise.

Beruf und Finanzen

Wichtiges solltest Du unbedingt selbst erledigen. Damit gehst Du auf Nummer sicher und ersparst Dir Unruhe und Unzufriedenheit. Der Stress der vergangenen Wochen fällt von Dir ab. Dein Schatz freut sich mit Dir auf innige Stunden. Singles erwecken auf einer Party Interesse. Suche Dir jetzt Mitstreiter, wenn Du Dich in einer beruflichen Auseinandersetzung zu schwach fühlst. Gemeinsam schafft Ihr es. Du hast immer wieder sofort einen guten Durchblick und schaffst es problemlos, gegebene Zusammenhänge transparent darzustellen.

Titelfoto: 123RF/chocorutn

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Steinbock: