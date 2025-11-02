Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Die Liebe braucht auch Luft, um für die Zukunft Bestand zu haben. Steinbock-Männer und Steinbock-Frauen haben in der nächsten Horoskop -Woche die Möglichkeit ihrer Gesundheit auf die Sprünge zu helfen. Laut Astrologie sieht das Wochenhoroskop für Steinbock vom 3 .11. bis 9.11.2025 vielversprechend aus.

Liebe und Partnerschaft

Es sieht so aus, als ob Deine amourösen Wünsche in Erfüllung gehen. Sei nun aktiv. Mache den ersten Schritt. Wenn Du Dich geborgen fühlst, hast Du eine besondere Ausstrahlung. Sorge dafür, dass Du genügend Zeit und Abstand bekommen kannst, um eine wichtige Entscheidung reifen zu lassen. Lasse Dich nicht drängen. Du strahlst etwas Magisches aus und kaum einer kann sich Deinem Einfluss entziehen. Setze diese Kräfte bewusst und zielgerecht ein.

Gesundheit und Fitness

Du bist optimistisch, und Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Ein Stimmungstief kann sich jetzt durch eine allgemeine Abwehrschwäche in einer Erkrankung äußern. Bewahre einen kühlen Kopf. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit. Genussgifte reduzieren und dafür mehr Wasser trinken.

Beruf und Finanzen

Beurteile Deine berufliche Situation ernst, keine gewagten Manöver! Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Du signalisierst Interesse an echtem Zusammenspiel mit den Dir wichtigen Menschen. Somit bist Du im Team am besten aufgehoben. Deine Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Ideen und Hirngespinste überfallen Dich.