Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Steinbock-Männer und Steinbock-Frauen finden in der nächsten Horoskop -Woche Zeit für sich. Du solltest in Zukunft besser mit Deinen Energien haushalten, das ist in allen Lebensbereichen laut kostenlosem Wochenhoroskop für Steinbock vom 24 .11. bis 30.11.2025 wichtig.

Liebe und Partnerschaft

Sensibilität und Feurigkeit geben Dir eine ganz besondere Ausstrahlung. Aufgewühlte Gefühle leiten Dein Verhalten. Du bist viel reizbarer als sonst, sodass Du Dich jetzt stärker unter Kontrolle halten musst. Eine starke erotische Power reißt Dich mit und Du kannst ganz plötzlich Feuer fangen. Es ist der Beginn einer schönen sinnlichen Zeit. Bewahre einen kühlen Kopf. Eine schwierige Lage meisterst Du eher durch überlegtes Handeln als durch ängstlichen Rückzug.

Gesundheit und Fitness

Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung der Gesundheit bei. Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden.

Beruf und Finanzen

Aufbruchsstimmung ist angesagt, das Faulenzerleben hat ein Ende. Akzeptiere Deine eigene Unvollkommenheit, auch wenn es Dir schwerfällt. Dann kannst Du auch die Fehler anderer besser tolerieren. Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität, bist weniger belastbar als gewöhnlich. Trotzdem versuchst Du alles, um Deinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Im Job schlagen sich mehr Kollegen auf Deine Seite, als Du denkst. Du solltest trotz Ablenkung Dein Ziel ganz klar vor Augen behalten.