Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Selbst wenn Frau und Mann im Sternzeichen Steinbock in der nächsten Horoskop -Woche im Berufsleben erfolgreich sind, sollten sie nicht wie die Sterne und andere Himmelskörper von oben auf andere herabblicken. Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 22.12. bis 28.12.2025 warnt Dich vor den Konsequenzen und steht Dir mit Rat zur Seite.

Liebe und Partnerschaft

Du liegst in einer wichtigen Sache gar nicht so schlecht im Rennen, wie Du glaubst. Dein Pessimismus ist völlig fehl am Platz und bremst Dich nur aus. Im Moment hast Du kein besonders glückliches Händchen in der Liebe, aber auch diese Phase geht vorüber. Mache Dir keine Sorgen.

Wenn Du willst, kannst Du sehr angenehme Stunden erleben. Mache einen Spaziergang und nutze die ungewohnte Ruhe ganz für Dich allein. Es wird die Möglichkeit geben, intensiv zu leben. Du kannst fühlen, Dich freuen und auch einfach einmal gehen lassen.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Abwehrkräfte! Tue endlich etwas für Dich - wie wäre es mit etwas Stretching? Gewichtsschwankungen sind möglich, also achte auf Deine Ernährung. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend.

Beruf und Finanzen

Selbst schwierige Aufgaben können Dir jetzt Freude bereiten. Handle ganz nach dem, wonach Dir der Sinn steht. Beruflich bist Du momentan nicht besonders glücklich. Vielleicht ist es Zeit, ein zweites Standbein zu planen. Beeindruckend ist, wie unbeirrbar Du Deine Ziele verfolgst. Allerdings bist Du schnell genervt, keiner macht es Dir recht. Bitte bleibe fair.