Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 26.5. bis 1.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich in Harmonie mit Dir selbst und wähnst Dich großmütig. Aber Dein Gefühl täuscht! Du bist immer noch sehr angreifbar. Dein Liebesleben hast Du einfach nicht mehr richtig im Griff. In Deinem Kopf dreht sich alles im Kreis. Versuche mal richtig abzuschalten, um dann wieder freizuwerden für etwas ganz Neues. Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr.

Gesundheit und Fitness

Rückenschmerzen wegstrecken, das ist gut für Deine Gesundheit. Du solltest, wenigstens vorübergehend, Hektik und Stress etwas verringern. Trinke mehr Wasser, das entgiftet den ganzen Körper. Schlucke nicht immer alles runter, sage klar, was Sache ist.

Beruf und Finanzen

Triff klare Entscheidungen, ehe es ein anderer tut. Dein Geist ist jetzt empfänglich und offen für neue geistige und spirituelle Anstöße, die Du erst später richtig verarbeiten wirst. Du brauchst Dir beruflich keine Sorgen zu machen. Schaffe Dir Glücksmomente. Nur so überstehst Du den grauen Alltag und bist den harten Anforderungen des Lebens gewachsen.