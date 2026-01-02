Liebeshoroskop Stier 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Stier-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Stier? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann ✓ & Frau ✓ Jetzt auf TAG24!

Wird aus einem intensiven Austausch im Merkurjahr 2026 mehr als nur ein prickelnder Flirt, oder bleibt es bei einer flüchtigen Begegnung? Finden Sternzeichenpaare und Liebespaare neue Harmonie zusammen, oder zeigt sich, dass unterschiedliche Zukunftspläne eine Beziehung auf die Probe stellen? Das kostenlose Liebeshoroskop für Stier (21. April bis 20. Mai) gibt Dir wertvolle Einblicke in Liebe, Beziehung und Partnerschaft - ganz gleich, ob Du Single bist oder bereits in einer festen Verbindung lebst. Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.



Dein kostenloses Stier-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Stier?

Stier-Geborene sehnen sich in ihrer Beziehung nach Beständigkeit, Vertrauen und emotionaler Sicherheit. Wer das Herz einer Stier-Frau oder eines Stier-Mannes gewinnt, darf sich auf ruhige, harmonische Zeiten und einen treuen Menschen an seiner Seite freuen. Die Sterne zeigen Dir, welche Sternzeichenpaare besonders gut mit dem Stier harmonieren und bei welchen Liebespaaren Konflikte entstehen können. Das kostenlose Liebeshoroskop 2026 liefert Dir wertvolle Impulse und praktische Anregungen für Liebe, Partnerschaft und Liebesglück, doch letztlich führt Dich Dein Bauchgefühl zum richtigen Weg. Stier passt am besten zu: Widder



Krebs

Löwe Du möchtest noch mehr über Dein Sternzeichen erfahren? Unter Horoskope findest Du weitere Astroseiten auf TAG24. Die Liebeshoroskope der anderen Tierkreiszeichen findest Du unter Partnerhoroskope.

Wer passt am besten zur Stier-Frau?

Für die Stier-Frau wird das Jahr 2026 zu einer Zeit voller Liebe, Romantik und neuer Impulse. Im Merkurjahr überzeugt sie mit Charme, Ausstrahlung und feinem Gespür für Worte, was Flirts besonders intensiv und vielversprechend macht. Stier und Widder

Macht und Sinnlichkeit treffen hier aufeinander: Widder liebt Genuss und Verlässlichkeit, während Stier-Frau die Stärke ins Spiel bringt. Stier und Stier

Sie schwelgen gemeinsam im Genuss, aber oft geraten Lust und Frust zu nah zusammen - zu ähnlich, um immer klarzukommen. Stier und Zwillinge

Das lebendige Temperament von Zwillinge zieht die Stier-Frau eine Weile an, aber auf Dauer ist die Erdung zu wenig und ihr der Wandel zu viel. Stier und Krebs

Ihren sicheren Rückhalt und ihre Beständigkeit schätzen Krebs-Geborene sehr. Sie wiederum kann die Gefühlsschwankungen gut auffangen. Stier und Löwe

Beide strahlen auf ihre eigene Art: Sie ist fasziniert von dem Charisma des Löwen, und gemeinsam sorgen sie für Glanz und Aufmerksamkeit. Stier und Jungfrau

Sie teilen den Sinn für das Reale und Handfeste. Leider bringt die manchmal etwas kühle Art von Jungfrau nicht genug Leidenschaft mit. Stier und Waage

Die Liebe zu Schönheit und Kreativität verbindet sie. Beide genießen Kunst und das schöne Leben, Genuss und Harmonie pur. Stier und Skorpion

Der sinnliche Zauber von Skorpion bringt die Stier-Frau aus der Fassung. Viel Leidenschaft und Intensität, aber meist bleibt es ein kurzes Abenteuer. Stier und Schütze

Schütze zeigt ihr neue Seiten des Lebens, bringt Frische hinein. Das interessiert sie, doch für ein dauerhaftes Miteinander reicht es selten. Stier und Steinbock

Ihr Vertrauen zu Steinbock-Geborenen wächst schnell. Durch die Bodenständigkeit fühlt sie sich geborgen. Hier entsteht ein stabiles Zuhause. Stier und Wassermann

Die Eigenwilligkeit des Wassermanns bleibt der Stier-Dame fremd. Oft versteht sie nicht, was bei Wassermann-Geborenen vorgeht, das passt selten zu ihrer Suche nach Sicherheit. Stier und Fische

Fische bringt Gefühlstiefe und Verständnis in ihr Leben. Hier findet sie Geborgenheit und Harmonie und fühlt sich angekommen.

Das Liebeshoroskop Stier verrät Dir, welches Sternzeichen zu Dir passt und welches nicht. © 123RF/kasto

Wer passt am besten zum Stier-Mann?

Im Jahr 2026 entfaltet der Stier-Mann seine besondere Ausstrahlung mehr denn je. Mit charmanten Flirts, intensiver Sinnlichkeit und liebevollen, romantischen Gesten schafft er beste Voraussetzungen, um sein Liebesglück zu entdecken und zu vertiefen. Stier und Widder Bei temperamentvollen Stier-Geborenen kann Widder unmöglich widerstehen, hier knistert es gewaltig und die Anziehung ist spürbar. Stier und Stier

Zwei Genießer auf gleicher Wellenlänge: Beide teilen die Freude am Schönen und wissen genau, was sie aneinander haben. Stier und Zwilling

Ihre unterschiedlichen Temperamente sorgen häufig für Konflikte im Alltag. Manches bleibt trotz aller Euphorie ein Kompromiss. Stier und Krebs

Mit der gefühlvollen Art gibt Krebs dem Stier-Mann Geborgenheit und inspiriert seine Sinnlichkeit. An dessen Seite fühlt er sich angekommen. Stier und Löwe

Beide eint die Lust am Luxus. Gemeinsame Stunden im Glanz schweißen sie zusammen und schaffen ein solides Fundament. Stier und Jungfrau

Gemeinsam meistern sie den Alltag spielerisch. Die genießerische Gemächlichkeit von Jungfrau macht es ihm aber auf Dauer schwer. Stier und Waage

Obwohl Waage manchmal andere Vorstellungen hat, genießt er die Zweisamkeit mit diesem charmanten Sternzeichen voller Hingabe. Stier und Skorpion

Sofern der Stier dem Skorpion treu bleibt, erleben beide tiefe Erotik und intensive Gefühle. Für die große Liebe braucht es aber viele Kompromisse. Stier und Schütze

Mit Schütze locken neue Abenteuer. Doch während das Sternzeichen die Freiheit sucht, empfindet der Stier-Herr schnell Grenzen - das sorgt für Spannungen. Stier und Steinbock

Beide planen gerne und setzen Vorhaben konsequent um. Allerdings kann es recht kühl werden, da oft die Leidenschaft fehlt. Stier und Wassermann

Konservative Werte treffen auf kreative, wilde Ideen. Der Stier kann Wassermann kaum einfangen und muss mit dem Freiheitsdrang umgehen. Stier und Fische

Harmonie pur, solange der Stier-Mann das Sternzeichen Fische nicht zwingen will, zu bodenständig zu werden. Mit Einfühlungsvermögen gelingt das Miteinander.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Stier?

Mit dem Sternzeichen Wassermann werden Stier-Männer oder Stier-Frauen vermutlich nicht das große Liebesglück finden. Da treffen zwei Welten aufeinander, die sich nicht vereinen lassen. Auch mit dem Sternzeichen Jungfrau kann es auf lange Sicht knifflig werden, das Feuer der Leidenschaft könnte schnell ausbrennen.