Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche lädt das Tierkreiszeichen Stier zum Träumen ein. Manchmal muss man die Vergangenheit einfach hinter sich lassen, um mit unbelastetem Herz in die Zukunft schauen zu können. In der Liebe und im Beruf meint es das Schicksal gut mit Dir. Mehr Botschaften der Sternenkundler verrät das Wochenhoroskop für Stier vom 16.2. bis 22.2.2026.

Liebe und Partnerschaft



Du verstehst Dich blendend mit Deinem Schatz, die Liebe blüht! Orientiere Dich jetzt nach vorn, dann wirst Du feststellen, dass alles gar nicht so hoffnungslos ist - im Gegenteil, es bewegt sich was. Du gehst Dingen mehr auf den Grund als sonst. Wenn Du das auf Dich selbst beschränkst, kann dies zu tiefen Einsichten führen. Ein Tag der Harmonie, Fröhlichkeit und Schönheit erwartet Dich. Koste diese Momente voll aus und bringe Deine Gefühle zum Ausdruck.

Gesundheit und Fitness

Bei ersten Stressanzeichen gleich etwas kürzertreten. Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten. Ein Stimmungstief kann sich jetzt durch eine allgemeine Abwehrschwäche in einer Erkrankung äußern. Bewahre einen kühlen Kopf. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas!

Beruf und Finanzen

Da Du etwas Magisches ausstrahlst, kann sich kaum einer Deinem verführerischen Einfluss entziehen. Gehe zielstrebig weiter! Du bist hilfsbereit und höflich, aber wehe, jemand nutzt Dich aus. Dann kann sich Dein Ärger explosionsartig entladen und Du reagierst gnadenlos. Jemand fordert Dich heraus und spornt Dich an. Das solltest Du durchaus positiv sehen. Teste jetzt beruflich alle Deine Möglichkeiten! Ein Kollege oder Geschäftsfreund steht Dir zur Seite.